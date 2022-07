Nas Notícias Portugueses estão a reciclar mais vidro Por

Reciclagem de embalagens mantém tendência de crescimento

No primeiro semestre de 2022, foram enviadas para reciclagem 214.511 toneladas de embalagens provenientes da recolha seletiva dos ecopontos verde, azul e amarelo, que servem os portugueses.

Isto significa que o esforço de separação de embalagens por parte das famílias em território nacional registou um aumento de 6% face ao período homólogo do ano anterior.

De acordo com dados da Sociedade Ponto Verde sobre o desempenho do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens), dos diferentes materiais de embalagens que são colocados no mercado, há três que se evidenciaram: foram enviadas para reciclagem 100.119 toneladas de vidro (+9%), 832 toneladas de alumínio (+16%) e 38.769 toneladas de plástico (+4%).

É de destacar, em particular, o desempenho do vidro, material que é destinado ao ecoponto verde e cuja tendência de crescimento está a verificar-se, de forma consecutiva, nos últimos dois anos.

Para este resultado está a contribuir a estratégia que resulta do compromisso assinado entre os agentes do setor de superar as metas da reciclagem deste material para 2025. Atualmente, a taxa de reciclagem do vidro é de 56% em Portugal e o objetivo é chegar aos 75% até 2025.

Um dos desafios atuais é continuar a incentivar a recolha seletiva nos estabelecimentos do canal HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés), já que este é um setor, pelas especificidades da sua atividade, fundamental para atingir os resultados de reciclagem de embalagens de vidro.

Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, “os dados da recolha seletiva de embalagens em Portugal, referentes ao primeiro semestre do ano, deixam-nos particularmente satisfeitos, uma vez que os resultados mais significativos surgem, precisamente, dos materiais que necessitam de um maior crescimento face às metas previstas”.

Além disso, Ana Trigo Morais realça que é de lembrar que “as embalagens são, genericamente, o único fluxo de resíduos urbanos a cumprir com as metas nacionais”.

“Por isso, continuamos a contar com os portugueses para que se consiga aumentar o número de embalagens colocadas nos ecopontos e que reciclem estejam onde estiverem, nomeadamente neste período de verão e de maior consumo fora de casa.”