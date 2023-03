Euromilhões Chave do Euromilhões desta sexta-feira, 3 de março de 2023 Por

A chave do Euromilhões para um jackpot de 130 milhões de euros foi sorteada há momentos (concurso 018/2023). Veja a combinação e verifique se este dia 3 de março de 2023 é o seu dia de sorte.

O sorteio do Euromilhões da passada terça-feira não provocou excêntricos, uma vez que nenhum apostador acertou nos cinco números e duas estrelas que compuseram a chave para um jackpot que está a crescer e continua bem atrativo.

Assim, hoje estão em jogo 130 milhões de euros num superjackpot para o apostador que acertar nos números da sorte.

A tômbola rodou há minutos e determinou uma chave composta pelos números 03, 06, 08, 24 e 50, acompanhados pelas estrelas 10 e 11.

Confirme a chave do Euromilhões na Santa Casa

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais.

No caso português, recorde-se, os apostadores podem consultar o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para confirmar os prémios.

Não se esqueça também que todos os prémios do Euromilhões, e de outros jogos da Santa Casa, estão sujeitos a tributação, desde que sejam superiores a 5000 euros. O imposto de selo cobrado pelo Estado é de 20 por cento.

Tem chaves antigas por ver? Temos as combinações para lhe mostrar

E no caso de ter boletins antigos cujas chaves ainda não verificou, poderá fazer uma consulta no histórico com todas as chaves do Euromilhões divulgadas, ao longo dos anos, pelo PT Jornal.