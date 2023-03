Mundo Que cuidados devo ter antes e depois de fazer uma tatuagem? Por

Para alguns, as tatuagens tratam-se de pura arte, para outros, algo que lhes passa completamente ao lado. Mas a verdade é que as tatuagens são há muito uma forma de modificar a aparência de alguém naquele que é o maior órgão do corpo humano, a pele. E a sua origem deriva já de tempos antigos. Há documentos que referem que as primeiras tatuagens surgiram no Egito entre 4000 antes de Cristo e 2000 antes de Cristo.

Entre várias razões para tatuar a pele estão homenagens aos filhos ou outros familiares, a um clube de futebol, por exemplo, um animal de estimação ou até representações de episódios históricos ou datas relevantes.

Independentemente da razão, a verdade é que esta é uma tendência que tem crescido nos últimos anos. A aplicação subcutânea com a introdução de pigmentos por agulhas é mais do que a representação de uma imagem, frase ou situação. É uma forma de vida para os entusiastas das tatuagens. E por isso, são cada vez mais os locais onde se pode tatuar o corpo.

Só que existem riscos associados às tatuagens, sobretudo questões ligadas à saúde e transmissão de doenças, sendo, portanto, essencial levar em conta algumas situações quer antes, quer nos dias seguintes e mesmo para o resto do tempo em que tiver a tatuagem na pele.

Deixamos por isso, várias dicas que deve levar em consideração se quer fazer uma tatuagem. Lembre-se que está a cravar algo na pele e a pele a primeira grande barreira do seu corpo. Assim, deve cuidar bem dela.

Escolha um local seguro e higiénico

A primeira grande dica é escolher um local para tatuar o corpo que cumpra regras de saúde, higiene e segurança. Lembre-se de fazer tatuagens apenas em locais onde se sinta à vontade. Não arrisque no desconhecido, nem se deixe levar apenas pela questão económica.

Consulte referências de amigos ou familiares a respeito do local, saiba se o estabelecimento cumpre as normas previstas e licenciamento para tatuadores. Informe-se se é utilizado material esterilizado e descartável.

Pele desinfetada sempre

É fundamental que a pele seja desinfetada no local onde é aplicada a tinta da tatuagem. Por isso, cerifique-se de que o tatuador executa essa limpeza com produtos próprios como álcool ou éter, sobretudo.

O processo de tatuar o corpo acaba por envolver uma dor que depende muito quer da zona onde é feita, quer da pessoa e da forma como suporta a entrada das agulhas. Para algumas pessoas, a dor é zero pois aguentam naturalmente a criação da tatuagem.

Em todo o caso, é importante que estar preparado para qualquer eventualidade. Ninguém lhe pode garantir com 100 por cento de certezas de que não irá doer ou de que irá doer muito.

Seja como for, é importante que mantenha a calma e tenha a noção de que é mesmo aquilo que pretende fazer. Por isso, deve refletir bem a respeito do que pretende tatuar.

É certo que existem técnicas para a retirada de tatuagens, umas mais eficazes do que outras, mas tratam-se de procedimentos que acabam por afetar a pele. Desse modo, é importante ter garantias dos materiais que são aplicados. Questione quem lhe fará a tatuagem a respeito da durabilidade das tintas.

Tenha soro fisiológico para higienizar

Após ter a pele tatuada, saiba que os cuidados e cautelas devem ser grandes, sobretudo em seguida. E o soro fisiológico será um aliado forte.

E não fique preocupado se a aparência da sua pele na zona tatuada ficar com inchaço e vermelhidão. Trata-se de uma situação normal nestes casos.

Em todo o caso, se, por exemplo, começar a sangrar ou a vermelhidão for muito intensa, aí deve deslocar-se ao centro de saúde ou hospital para ser visto por um médico.

Nas primeiras horas, esteja atento também à temperatura do seu corpo. Se tiver febre, é um sinal de que algo pode não estar bem e deve merecer uma avaliação clínica.

O que não se deve fazer nos primeiros dias?

Evite uma exposição solar acentuada, pois a zona da tatuagem fica mais sensível. Hidrate bem a pele envolvente e não retire o protetor que é colocado, por norma, pela pessoa que faz a tatuagem.

As bactérias podem acabar por entrar com maior facilidade na pele e criar infeções. Assim, todo o cuidado é pouco.

Nos primeiros dias após fazer uma tatuagem é natural que algumas pessoas sintam a necessidade de coçar no local onde foi feita a tatuagem, mas saiba que não o deve fazer. Opte por aplicar pomadas para acelerar a cicatrização mesmo que sejam tatuagens temporárias.

E para que o processo de cicatrização seja mais rápido beba muita água. Assim terá a certeza de que o processo de recuperação será mais rápido e o desenho fica com as definições desejadas.

Importante é também não mergulhar a tatuagem em águas públicas como piscinas ou jacuzzis, já que muitas bactérias se formam nesses locais e podem entrar mais facilmente no seu organismo através da zona tatuada.

A importância da primeira lavagem

O que os tatuadores recomendam é que não se lave a tatuagem imediatamente, mas fique ciente de que a primeira lavagem é importante. Antes de lavar, certifique-se de que as suas mãos estão desinfetadas.

Depois, use água corrente de forma abundante para ser a água a retirar eventuais impurezas. Passe os dedos com suavidade e não use esponjas.

No final, deixe secar a pele ao ar livre ou, em alternativa, use papéis descartáveis. Não use as convencionais toalhas de casa de banho, uma vez que são mais ásperas e podem causar irritação na zona tatuada.

Apesar de os cuidados serem mais ‘apertados’ depois de sair do estúdio de tatuagens, saiba que existem recomendações que deve seguir para sempre, por forma a que a durabilidade da tatuagem seja maior.

Hidrate sempre a zona tatuada e use um protetor solar sempre que existir exposição ao sol após algumas semanas de ter feito a tatuagem.