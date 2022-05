Euromilhões Chave do Euromilhões de 10 de maio de 2022 Por

Já são conhecidos os números do Euromilhões desta terça-feira, isto após se ter realizado concurso deste dia 10 de maio de 2022. Se registou o seu boletim, agora tempo de confirmar se está milionário.

Confira a chave do Euromilhões desta terça-feira, num sorteio que tem muitos milhões para oferecer. Ao todo, o superjackpot vale nesta noite 215 milhões de euros.

Nesta terça-feira, a chave do Euromilhões é composta pelos números 3, 25, 27, 28 e 29, e pelas estrelas 4 e 9.

O PT Jornal publica as chaves do Euromilhões em última hora, após consulta de plataformas que acompanham o sorteio.

O leitor deve confirmar estas mesmas chaves nas plataformas oficiais do sorteio. Pode fazê-lo mais tarde no site da Santa Casa.

