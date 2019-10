Fórmula 1 Charles Leclerc reconhece o erro na colisão com Verstappen no Japão Por

Charles Leclerc fez um ‘mea culpa’ no caso da colisão com Max Verstappen ocorrida no começo do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1.

O monegasco da Ferrari foi considerado culpado no incidente que eliminou da corrida o holandês da Red Bull, sendo penalizado após a prova e reclassificado no sétimo lugar.

“Tomei a trajetória má. Fui um pouco distraído por Seb (Vettel), que mudou um pouco a sua colocação na curva”, explicou Leclerc, que referiu também: “O meu tempo de reação não foi grande coisa. Cometi claramente um erro”.

“Estava no interior, atrás de Seb e de Lewis (Hamilton) e perdi um pouco de aderência à frente, mas normalmente devemos antecipar este género de coisas, e eu não o fiz. Eu sou aquele que deve ser criticado”, afirmou o piloto do Ferrari # 16.

Depois da colisão vários pedaços da ‘asa’ dianteira do monolugar de Charles Leclerc voaram e acabaram por partir um dos retrovisores do Mercedes de Hamilton, mesmo se o britânico tentou desviar-se deles.

Este castigo ao monegasco da Ferrari acaba por vir um bocado tarde para Max Verstappen, que não deixou de criticar a Direção de prova. O que se compreende, pois a sua corrida ficou arruinada com o incidente.

“Por uma vez fiz uma boa partida. Depois o Charles simplesmente abalroou-me. Todo o flanco direito do meu carro ficou danificado. O que é que há que fazer mais para ser penalizado?”, dizia o holandês logo após a desistência.

“Adoro a corrida viril, mas isto não foi isso. Foi apenas uma condução irresponsável na segunda curva. Era uma corrida longa, pelo que não era necessário correr tantos riscos tão cedo”, acrescentou Verstappen, que no campeonato do Mundo de pilotos ocupa a quarta posição, em igualdade pontual com Sebastian Vettel.