Fórmula 1 Charles Leclerc "não podia pedir mais" no GP do Brasil

Ser o melhor atrás dos pilotos das três equipas de top era o melhor que Charles Leclerc podia fazer no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

Depois de ter passado à terceira qualificação no sábado, tal como o seu companheiro de equipa Marcus Ericsson, o monegasco da Sauber conquistou os pontos da sétima posição no Autódromo José Carlos Pace.

O resultado de Leclerc foi tanto mais relevante pois permitiu à equipa suíça consolidar a sua posição no Campeonato do Mundo de Construtores diante de Toro Rosso, que está agora a nove pontos de distância.

Este desfecho em São Paulo deixou o futuro piloto da Ferrari muito satisfeito: “É incrível. Fui o melhor dos ‘outros’. Não podia pedir mais, mesmo se dentro do capacete comecei a acreditar a partir de certa altura”.

“Disseram-me que estava em sexto a 15 voltas do fim. Sabia que Seb (Vettel) estava atrás de mim, mas não era boa ideia bloqueá-lo, uma vez que ele tinha pneus novos. Não me bati muito porque não havia grande coisa a ganhar e era uma questão de tempo até ele me passar”, explica Charles Leclerc.

Para a Sauber o resultado do jovem monegasco é também foi uma prova do trabalho feito no seio da fornação de Hinwill, como faz questão de salientar o seu diretor, Fréderic Vasseur: “Os progressos continuam. É uma recompensa pelo trabalho conseguido quer em pista quer na fábrica ao longo do ano. Adoraria terminar esta campanha de forma brilhante no Abu Dhabi”.