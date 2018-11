Lucro da Sonaecom mais que duplica até setembro para 70,5 milhões

O lucro da Sonaecom fixou-se em 70,5 milhões de euros até setembro, uma subida em comparação com os 24,9 milhões de euros registados no período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

“O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 70,5 milhões de euros, significativamente acima dos 24,9 milhões de euros obtidos nos [primeiros] nove meses de 2017”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, até setembro, o volume de negócios do grupo subiu 16,7 por cento, em comparação com o período homólogo, para 122,7 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 30,2 milhões de euros, uma subida de 26,1 por cento.

Já o investimento (capex) operacional, excluindo investimentos financeiros, caiu 18,2 por cento para 5,4 milhões de euros.

A dívida líquida do grupo, com participação na operadora NOS e dono do jornal Público, recuou 28,1 por cento para 237,3 milhões de euros.