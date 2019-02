Fórmula 1 Charles Leclerc garante que “neste momento a performance da Ferrari tem pouco significado” Por

Apesar da Ferrari surgir como a referência do atual pelotão da Fórmula 1 depois da primeira semana de testes de pré-temporada em Barcelona, Charles Leclerc diz que neste momento o desempenho mostrado pouco significa.

Tanto a Mercedes com a Red Bull Racing já destacaram que a equipa de Maranello é neste momento a formação a bater na F1, mas o jovem monegasco alerta que a performance do novo SF90 no traçado catalão é algo que tem de ser relativizado.

Para Leclerc a hierarquia destes primeiros testes não deve ser tida como uma verdade absoluta, isto apesar de ele e o seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel, terem dominado grande parte das sessões.

“Neste momento a performance da Ferrari tem pouco significado, já que o resto dos testes e as outras equipas provavelmente não andaram a fundo, pelo menos não mais do que nós. Não sabemos até que ponto os outros ‘esconderam o jogo. Veremos o que irá acontecer aquando da primeira corrida. O objetivo principal destes testes foi completar o programa que estava agendado”, garante Charles Leclerc.