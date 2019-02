Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo mostra um dia de céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental, com temperaturas máximas acima do habitual para época do ano. Para os Açores, o cenário é completamente diferente, havendo a possibilidade de granizo e trovoadas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu pouco nublado ou limpo e com vento em geral fraco, predominando do quadrante leste.

São também esperadas temperaturas máximas acima do habitual para esta época do ano, mas o frio deverá sentir-se de forma acentuada durante a noite.

O Porto pode esperar temperaturas entre os 22 graus de máxima e os 10 de mínima, uma previsão igual à da capital.

Santarém será a zona mais quente do país, com 25 graus de temperatura máxima. Em contraponto, Bragança pode esperar uma mínima de apenas dois graus.

O IPMA antecipa um domingo de céu pouco nublado ou limpo na Madeira, ao contrário dos Açores, onde o céu estará coberto por nuvens, havendo a possibilidade de granizo e trovoadas.

As temperaturas serão de 17 graus de máxima e 13 de mínima para Ponta Delgada, ao passo que no Funchal o mercúrio deve oscilar entre os 26 e os 15 graus.