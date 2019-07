Fórmula 1 Charles Leclerc com fortes ambições para o fim de semana Por

Charles Leclerc espera “ainda mais” deste fim de semana do que apenas subir ao pódio. No Grande Prémio da Alemanha o piloto da Ferrari quer discutir a vitória.

A correr no território do seu companheiro de equipa Sebastian Vettel, o monegasco sabe que tem de dar o seu melhor para superar não apenas aquele que sempre foi o ‘número um’ da ‘Scuderia’ mas também rivais da Red Bull e da Mercedes.

Leclerc tem a seu favor esta época quatro pódios face ao tetracampeão do Mundo, que entretanto acumulou uma série de erros, e espera em Hockenheim voltar a superar Vettel.

“Sinto-me já à vontade com o carro. O Seb fez também boas corridas e não teve muita sorte no decorrer das últimas. Penso que é uma questão de tempo até que volte a andar ao seu melhor. Eu, simplesmente, sinto-me bem no carro”, afirma o piloto do Principado.

Uma das coisas que tem distinguido Charles Leclerc do seu companheiro de equipa tem sido a forte como tem contrariado alguma tendência subviradora do SF90, com medidas no trem traseiro do monolugar da Ferrari que parecem produzir os seus efeitos.

“Esse tipo de problema tem-me feito sofrer menos. Seb queixa-se da estabilidade na entrada das curvas e isso não me afeta tanto. Conhecemos os problemas do carro e trabalhamos para os combater”, diz o jovem monegasco.

Leclerc recorda que nem sempre se sentiu mais à vontade do que Vettel no monolugar de Maranello: “Antes do Grande de França era eu quem me adaptava ao carro e nós mudamos um pouco a abordagem. Passamos a levar o carro mais no sentido que eu queria. Foi isso que me ajudou bastante”.

“Quando cheguei à Ferrari no começo do ano era apenas a minha segunda época na F1. E antes de formular pedidos à equipa quis compreender o carro, adaptar a minha pilotagem o mais possível às suas exigências. Consegui-o mas só até um certo ponto. Sinto que há mais performance a ser encontrada e se tentarmos colocar o carro mais à minha feição”, explica o piloto do Ferrari # 16.

Embora seja prematuro afirmar que Charles Leclerc possa ser o novo líder da ‘Scuderia’ é sempre possível numa equipa como a italiana que o estatuto dos seus pilotos possa evoluir, ainda que para já isso não preocupe muito o monegasco.

Para já Leclerc concentra-se em fazer o seu trabalho, e é isso que pretende também fazer na prova deste fim de semana: “As situações foram diferentes nas últimas corrida e pude mostrar o que sabia fazer. Há ainda muito trabalho a fazer e muitas coisas a melhorar, mas estou satisfeito com a minha época até agora”.

“Deverá chover sábado e domingo. Espero um pódio ou ainda melhor. É difícil, já que os Mercedes continuam a um nível melhor e é preciso ser realista. É preciso também estar de olho nos Red Bull, que são também muito fortes em corrida, mas continuamos o trabalho e esperamos que este fim de semana seja o tal”, conclui o piloto do Principado.