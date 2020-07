Nas Notícias Centenas de animais a bordo de embarcação avariada há três dias em Sines Por

PAN preocupado com centenas de animais que se encontram “sob elevadas temperaturas” em embarcação avariada, no Porto de Sines.

O Grupo Parlamentar do PAN – Pessoas-Animais-Natureza questionou o Ministério da Agricultura relativamente à situação em que se encontram os vários animais que, desde o passado dia 14, se encontram a bordo de uma embarcação que sofreu uma avaria no Porto de Sines, sujeitos a elevadas temperaturas.

De acordo com uma denúncia recebida por parte da PATAV – Plataforma Anti Transporte de Animais Vivos, o navio Holstein Express havia abandonado o porto sineense em direção a Israel quando sofreu uma avaria técnica que o obrigou a fundear ao largo de Sines.

A bordo seguiam centenas de animais vivos que se encontram no interior da embarcação desde o momento da avaria, numa altura em que se fazem sentir elevadas temperaturas no nosso país.

Na pergunta submetida ao Governo, o PAN questiona o Ministério da Agricultura sobre vários aspetos relativos a esta situação, nomeadamente qual o número exato de animais a bordo, se estes se encontravam acompanhados de pessoal certificado para o efeito, se já foram avaliados por um médico veterinário, se a área onde os animais se encontram está ventilada, se o navio foi inspecionado pela Direção-geral de Alimentação e Veterinária e qual o resultado dessa inspeção, que medidas estão a ser adotadas para garantir o bem-estar dos animais, entre outros aspetos.

“Já não é a primeira vez que este navio manifesta problemas técnicos tendo mesmo, numa anterior ocasião, implicado que milhares de animais permanecessem em alto mar por 26 dias. Esta é uma situação que é absolutamente incompreensível”, defende a líder parlamentar do PAN, Inês de Sousa Real.

“Lembramos que a lei relativa ao regime jurídico dos animais estabelece que estes são seres vivos dotados de sensibilidade e que o regulamento relativo à proteção de animais durante o transporte estabelece medidas para minimizar a duração da viagem e garantir o seu bem-estar”, acrescenta.

Paralelamente, o grupo parlamentar do PAN também questionou a Administração do Porto de Sines a solicitar, com carácter de urgência, dados que permitam aferir qual o ponto da situação.

O PAN já veio, entretanto, anunciar na semana passada que pretende dar entrada já na próxima sessão legislativa de uma iniciativa que visa promover o reforço do bem-estar animal aquando do seu transporte.

De acordo com dados do Parlamento Europeu (PE), “todos os anos, milhões de animais são transportados em longas distâncias, entre países da União Europeia e para países terceiros, para reprodução, criação ou abate, assim como para competições e para o comércio de animais de estimação. Infelizmente, nem todos os animais chegam vivos ao local de destino e isso é algo que temos de garantir que não acontece”, refere Inês de Sousa Real.