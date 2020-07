Nas Notícias Conheça os 100 novos emojis que chegam ao Android Por

Feliz Dia Mundial do Emoji.

À medida que o mundo começou a abrigar-se, no início deste ano, o Gboard viu a utilização de emojis aumentar mais de 40 por cento. Para facilitar a partilha de pensamentos e sentimentos, há mais de 100 novos designs de emojis que vão estar disponíveis no Android no próximo outono.

Nunca ouviu falar do Dia Mundial do Emoji? “A internet” usa o dia 17 de julho como o dia em que partilhamos e prestamos atenção a tudo o que é emojis. As formas tradicionais de comemorar incluem: enviar emoji, receber, fazer perguntas existenciais sobre eles, ou oferecer uma pré-visualização de alguns novos emojis.

Então, o que há de novo?!

Vamos ter oportunidade de ver alguns destes esforços lançados no próximo outono com novos emojis, tais como, o rosto levemente sorridente, duas pessoas a abraçarem-se, homem com véu, mulher com smoking e uma pessoa que alimenta o bebé.

Também vão ser adicionados outros emojis – bata na piñata ou toque fortemente no tambor para comemorar. Envie um coração anatómico quando o amor é tão real, tão natural.

Ou talvez, o utilizador possa identificar-se com um dos novos animais, como com um bisonte engraçado, um castor ansioso ou um urso polar que só precisa de um pouco de amor (e, graças à ajuda do Aquário da Baía de Monterey e do Victoria Bug Zoo, fomos capazes de lhes dar um aspecto mais real). Existem também novos emojis de comida, como um tamale, um chá de bolhas que certamente o deixará com sede e até um bule para aqueles que sentiram que o emoji da “bebida quente” simplesmente não mostrava exatamente a “hora do chá”.

Além de surgirem novos emojis, alguns foram melhorados. À medida que confiamos cada vez mais nas comunicações digitais, perde-se muito daquilo que facilita a conversa quando falamos cara a cara.

É por isso que surge esta aposta num pouco de calor para os nossos amigos novamente; talvez alguns pareçam um pouco familiares.

Também os smiles favoritos foram repensados, de forma, assim como alguns dos emojis para que se enquadrem perfeitamente no modo escuro para as mensagens enviadas pela noite dentro.

A partir de hoje, é lançada uma barra de emojis de acesso rápido no Gboard e para todos os utilizadores do Gboard para Android nos próximos meses.

Brevemente, vai ser possível enviar não apenas um, mas cinco corações vermelhos quando quiser que o seu amigo saiba quanto gostaria de estar lá com eles ❤️❤️❤️❤️❤️.