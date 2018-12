Local Cemitério romano descoberto na zona lisboeta do Solar dos Presuntos Por

O local onde está hoje o restaurante ‘Solar dos Presuntos’, em Lisboa, foi outrora um cemitério romano, de acordo com descobertas feitas por via de obras no local.

Situado nas Portas de Santa Antão, em Lisboa, o restaurante está fixado naquela que foi, no passado, uma das zonas mais emblemáticas no tempo dos romanos.

Sabe-se agora que, por causa de obras no local, foram descobertos vestígios arqueológicos, nomeadamente nas traseiras do restaurante, localizadas na Calçada do Lavra.

As escavações permitiram descobrir, a cerca de 14 metros de profundidade, uma necrópole romana que datará do século II ou III.

De acordo com a Renascença, estima-se que os corpos – entre os que agora estão descobertos e os que podem ter sido cremados – possam ser perto de 60.

Este será “possivelmente o vestígio de necrópole romana mais bem preservado encontrado nos últimos tempos”, revela Paulo Rebelo, da NeoÉpica (empresa de arqueologia responsável pelas escavações), citado pela Renascença.

Os vestígios foram descobertos vão, depois, ser entregues à Junta de Freguesia lisboeta de Santa Maria Maior, como manda a lei.