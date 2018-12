Desporto Benfica multado por mostrar imagens de Abel Ferreira nos ecrãs da Luz durante jogo Por

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou o ‘mapa’ de castigos que resultam da última jornada do campeonato e uma das multas tem dado que falar, visto que os encarnados foram multados por passarem imagens em direto do treinador do Braga nos ecrãs gigantes durante o jogo.

O CD da FPF considera que o Benfica tem de pagar 765 euros por ter passado nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz, imagens em direto de Abel Ferreira.

As imagens do treinador dos bracarenses foram passadas aos 22 e aos 66 minutos, pouco depois do primeiro golo e do quinto das águias.

O jogo terminou com a vitória dos encarnados por 6-2 e realizou-se no passado domingo.

Para os cofres da FPF o Benfica terá de encaminhar 1.148 euros em consequência do duelo contra os minhotos.