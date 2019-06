Motores ‘Casa cheia’ para o Super Seven em Jarama Por

A terceira prova da temporada do Troféu Super Seven by Toyo Tires disputa-se no Circuito de Jarama a 15 e 16 de junho, e promete já ter ‘casa cheia’, uma vez que se esperam 41 pilotos integrados em 39 equipas.

Esta enorme adesão significa o duplicar do número de presenças no traçado madrileno em comparação com a época transata, assumindo-se já como um dos ‘ex-libris’ da competição promovida pela CRM Motosport.

Para além das características sinuosas da pista, o programa desportivo enquadrado novamente no Jarama Classic é uma oportunidade de seguir de perto algumas das melhores séries de clássicos da Europa, transformando este luxuoso bairro residencial de Madrid — e o circuito que o acompanha — num verdadeiro festim para os amantes das corridas de automóveis.

Às 27 equipas nacionais juntam-se 12 equipas inglesas que contribuirão, como sempre, para duas corridas de autor nas classes 420R, S1600 e S1600 Business em disputa.

Integrados nos 420R, Paulo Macedo, Diogo Tavares, Luís Calheiros Ferreira, Ricardo Rajani e Francisco Villar voltam a contar com assistência da CRM Motorsport, ao passo que Duarte Lisboa, JJ Magalhães, Nuno Afonso e a dupla pai/filho Paulo Costa e Diogo Costa recebem a preparação do incansável Team Norte.

A encerrar este grupo encontram-se os irmãos José Carlos Pires e Nuno Pires, que repetem a dupla presença familiar operada em Braga e cujas viaturas são assistidas pela Mageltech-Atomic. Mas também o espanhol Daniel González-Vallinas, que, depois de ter contado com a ajuda do próprio nas duas primeiras provas da temporada, partilha agora com Gonçalo Lobo do Vale os serviços da BCM Sports num Caterham totalmente novo após o infortúnio que lhe bateu à porta em Braga.

Há ainda que destacar nesta lista os primos Sérgio e David Saraiva, cuja transição dos S1600 para os 420R tem sido facilitada pelo trabalho do Team Nova Driver, e o atual líder do campeonato, Pedro Salvador, que tem vindo a fazer maravilhas no carro da Speedy Motorsport, contando com quatro triunfos no currículo.

Já nos S1600 contam-se as presenças de Bernardo Bello, Luís Filipe Oliveira, Pedro Falé e Bruno Martins, todos a representarem as cores da CRM Motorsport e a destacarem-se nas categorias em que competem. Enquanto os três primeiros têm vindo a travar uma animada luta pelos triunfos na S1600, Martins festejou em Braga a sua primeira vitória na S1600 Business, assumindo-se como um elemento a ter em conta na luta pelo título da classe.