Motores Troféu Super Seven decide-se no Estoril Por

É já dentro de uma semana no Circuito do Estoril que o Troféu Super Seven by Toyo Tires se vai despedir da época 2019 e decidir os seus campeões.

Mais de seis dezenas de Caterham vão estar em ação no Estoril Racing Festival, reunindo mais uma vez pilotos portugueses e britânicos da 7 Race Series.

Após cinco provas a ‘caravana’ do Super Seven by Toyo Tires ‘assenta arraiais’ no traçado dos arredores de Lisboa para uma despedida de época que é de festa mas que tem muito para decidir, nomeadamente no confronto de equipas entre o Team Nova Driver, de César Campaniço, e a Speedy Motorsport, de Pedro Salvador.

Um espírito competitivo que terá como ‘combustível’ a decisão dos três títulos nas categorias 420R, S1600 Pro e S1600 Business, pois embora tenha o cetro praticamente assegurado na categoria superior, Pedro Salvador contará com a concorrência habitual de José Carlos Pires, Diogo Tavares, Francisco Villar, Gonçalo Lobo do Vale e J.J. Magalhães.

Espera-se que estejam gualmente em bom plano os velozes primos David e Sérgio Saraiva, o duo pai/filho composto por Diogo e Paulo Costa, Luís Calheiros Ferreira, Ricardo Rajani, Duarte Lisboa, Nuno Afonso, Daniel González-Vallinas, Rodrigo Galveias e o regressado Nuno Pires. A completar este grupo está Luís Lisboa, que acumulará as funções de diretor de equipa do Team Norte neste regresso às pistas no Super Seven by Toyo Tires.

Com muito por decidir na S1600 Pro, o líder Bernardo Bello desloca-se ao Estoril Racing Festival com o objetivo de garantir o primeiro título da carreira, sabendo que terá de superar um motivadíssimo Luís Filipe Oliveira e um rapidíssimo Francisco Figueiredo.

Vencedor em Jerez de La Frontera, António Nunes de Almeida promete intrometer-se nesta luta e baralhar, assim, as contas do campeonato, dividindo novamente com o irmão, Rodrigo, o volante do Caterham, enquanto Miguel Couceiro também terá uma palavra a dizer neste regresso ao Super Seven by Toyo tires após o excelente desempenho na ronda espanhola.

Pedro Falé mantém intactas as suas aspirações de terminar no top 3 da categoria, um ano após ter festejado o título entre os Business. Demonstrando uma vitalidade à prova de bala, Pedro Lacerda quer concluir a temporada em grande nível, assumindo-se como mais um elemento a ter em conta na batalha pelos lugares do pódio.

Já entre os concorrentes da categoria Business, José Kol Almeida parte com curta vantagem sobre Frederico Brion Sanches e Bruno Martins na definição do campeão. Três pilotos muito rápidos, mas que ainda assim terão de se defender dos ataques de Tiago Sousa e André Matos, dupla que tem surpreendido no ano de estreia no Troféu, e ainda de Fernando Costa e Stéphane Picciotto.