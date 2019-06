Nápoles assegura contratação de lateral Giovanni di Lorenzo

O lateral direito Giovanni di Lorenzo, que nas duas últimas épocas representou o Empoli, assinou contrato com o vice-campeão italiano de futebol, Nápoles, anunciaram hoje ambos os clubes nas respetivas páginas oficiais na internet.

Di Lorenzo, de 25 anos, que também pode atuar como central ou médio ala, chega à formação napolitana após uma época em que participou em 25 partidas pelo Empoli, formação que terminou no 18.º lugar da Liga italiana e que acabou despromovida ao segundo escalão.

O lateral, que conta com passagens pelas seleções de sub-20 e sub-21 da Itália, anotou cinco tentos na temporada transata, um dos quais precisamente no triunfo do Empoli sobre o Nápoles (2-1), na 30.ª ronda da ‘Serie A’.