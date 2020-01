Motores Carlos Sainz vence terceira etapa dos automóveis e assume a liderança do Rali Dakar Por

Carlos Sainz obteve o seu primeiro triunfo em etapas do 42º Rali Dakar, passando a liderar a classificação geral dos automóveis.

Na terceira etapa, que hoje se cumpriu em ‘loop’ com partida e chegada a Neom, percorrendo mais de 500 quilómetros, grande parte dos quais junto à fronteira com a Jordânia, o veterano espanhol da X-Raid bateu por 3m31s Nasser Al-Attiyah, da Toyota.

Isto faz com que Sainz possua quase cinco minutos de vantagem sobre o piloto do Qatar na ‘geral’ e mais de oito sobre Orlando Terranova, o anterior líder, que nos 427 quilómetros da especial de hoje perdeu 12m52s para o espanhol.

A X-Raid teve um dia positivo uma vez que Jakub Przygonski foi o terceiro mais rápido, a 4m19s do vencedor da etapa, ainda que o polaco esteja bastante atrasado, a mais de seis horas de Carlos Sainz.

Destaque também para o saudita Yasir Seaidan, quarto na tirada a 5m28s do vencedor, e para Fernando Alonso, que completou o top cinco gastando mais 6m14s do que o seu compatriota da X-Raid.

Paulo Fiúza realizou o sétimo tempo no banco da direita do Buggy Mini de Stéphane Peterhansel, que apesar de acusar alguma falta de habituação das notas em inglês do navegador português ocupa o quinto posto da classificação geral após esta terceira etapa.

Filipe Palmeiro, o co-piloto do lituano Benediktas Vanagas, foi 16º na etapa, surgindo no 14º posto da classificação geral dos carros, onde Ricardo e Manuel Porém mantêm o 17º lugar, depois de hoje a dupla portuguesa da Borgward ter sido 22ª na etapa.