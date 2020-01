Mundo Pedro Sánchez reconduzido PM pelo parlamento espanhol em votação renhida Por

O socialista Pedro Sánchez foi hoje reconduzido como primeiro-ministro pelo Congresso dos Deputados espanhol (parlamento), preparando-se para liderar um Governo de coligação minoritário com a formação de extrema-esquerda Unidas Podemos.

O candidato do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) foi investido em segunda votação pela maioria simples dos deputados do parlamento espanhol (mais votos a favor do que contra): 167 deputados a favor, 165 contra e 18 abstenções.

A investidura de Sánchez põe fim a quase um ano de paralisia política em que liderou um executivo de gestão e a margem mínima de dois deputados que o elegeu leva a prever uma legislatura difícil.