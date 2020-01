Motores Carlos Sainz vence num dia em que Al-Attiyah pode ter perdido o Rali Dakar Por

Carlos Sainz venceu hoje a competição dos automóveis da 10ª etapa do 42º Rali Dakar, onde o seu grande rival, Nasser Al-Attiyah, perdeu muito tempo.

O piloto do Qatar não foi além do 17º tempo, gastando mais 17m46s do que o espanhol da X-Raid, que com apenas mais duas etapas pela frente está a um pequeno passo da vitória na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Numa tirada que acabou ter uma especial de 345 km em vez dos 534 km, devido aos ventos fortes que se fizeram sentir, o dia ficou marcado também pelo acidente sofrido por Fernando Alonso. O Toyota Hilux do espanhol e Marc Coma capotou duas vezes no segundo quilómetro do setor cronometrado.

O carro acabou por ‘aterrar’ com as rodas no chão, pelo que os danos não foram de modo a impedir a dupla espanhola de prosseguir em corrida, apesar da suspensão da Hilux # 310 ter ficado muito mal tratada e a equipa ter perdido mais de uma hora.

Já Sainz comandou praticamente durante todo o percurso, conseguindo dois minutos de avanço sobre Al-Attiyah a meio do setor seletivo, para depois ganhar muito mais tempo ao qatari da Toyota, com o espanhol a lograr 17 minutos de diferença ao km 223 da especial.

E se o vencedor do ‘Dakar’ de 2019 pensava em recuperar terreno na parte final do percurso, o encurtamento do percurso cronometrado acabaram por impedir que reduzisse a perda de tempo para o líder da classificação geral dos automóveis, onde a diferença dos dois primeiros é agora de mais de 18 minutos.

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza também não tiveram um dia fácil, pois foram 10º na etapa, mas ganharam tempo a Nasser Al-Attiyah. Na geral a dupla luso-francesa mantêm a terceira posição, mas ficaram agora a somente 16 segundos do piloto do Qatar.

Filipe Palmeiro, no banco direita do Toyota de Benediktas Vanagas, também esteve em bom plano e foi 14º, mantendo também a 17ª posição dos automóveis.

Classificação após a 10ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 37h15m37s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 18m10s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 18m26s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 34m16s

5º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 49m41s

6º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 57m57s

7º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h08m59s

8º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 1h24m20s

9º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini) + 2h35m35s

10º Fernando Alonso/Marc Coma (Toyota) + 3h17m23s