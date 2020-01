Vídeo: Avião despeja combustível sobre crianças antes de aterragem de emergência

Um grupo de crianças de três escolas norte-americanas teve de receber assistência hospitalar, em virtude de uma libertação de combustível de um avião, Segundo revela a Sky News, que divulgou iamgens.

O piloto realizou aquela operação (comum) para diminuir os riscos de uma aterragem de emergência, que ocorreu no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos EUA.

O combustível atingiu uma quarta escola, mas não houve registo de qualquer estudante ou adulto com necessidade de tratamento hospitalar.

No total, cerca de 60 pessoas, quase todas menores, apresentaram sintomas de irritação cutânea e leves problemas de respiração. Nenhum dos casos foi grave.

A companhia aérea, Delta Airlines, confirmou a ocorrência, justificando que o derramamento de combustível teve como objetivo reduzir o peso do aparelho, que apresentava um problema mecânico.

Veja as imagens:

Dozens of children have been treated for skin complaints after an airliner making an emergency landing at Los Angeles International Airport dumped fuel on schools.

The fire department was called to treat children and adults with minor injuries.

More here https://t.co/6gxsrcXhSC pic.twitter.com/BL0o1CKKGY

— Sky News (@SkyNews) January 15, 2020