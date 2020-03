Motores Carlos Barbot repete a ‘dose’ no Historic Endurance em Valência Por

Carlos Barbot e o seu Merkyn MK IV estiveram imparáveis na segunda corrida do fim-de-semanaa do Iberian Historic Endurance em Valência.

Diante de 7500 espetadores, e sob o sol radioso, o Circuito Ricardo Tormo foi ‘palco’ de interessantes lutas e um desfile de ‘bombas’ de outros tempos.

Na partida lançada Barbot confirmou aquilo que já mostrara na véspera e nos treinos, lançando-se na liderança e começando a ganhar vantagem sobre todos os adversários, deixando Eduardo Dávila e o seu Porsche 911 3.0 RS no segundo posto, depois de surpreender na largada a dupla Bruno Duarte e Filipe Jesus, em carro idêntico.

Carlos Brízido, também em Porsche 911 3.0 RS não estava longe e por isso ‘entrou’ também na luta, apesar de depois o seu carro lhe dar problemas.

Mais atrás António Nogueira e o Lotus Elan S1 liderava a categoria H65, tendo uma pequena vantagem sobre um trio de Porsche 911 2.5 ST, formado por Antonio Gutierrez, Nuno Nunes e Ildefonso Garcia.

As paragens nas boxes para troca de pilotos não teria tanto impacto na classificação como a fase final, pois se Carlos Barbot manteve o seu Merlyn MKIV na liderança, e Eduardo Dávila mantiva o seu Porsche 911 3.0 RS na segunda posição e comando da categoria H76, Jesus Fuster, que rendera Antonio Gutierrez, lança-se na perseguição a Nuno Nunes.

Mas o Porsche do espanhol teria problemas sendo obrigado a ir às boxes, de onde já nãi sairia, pelo que Nunes manteve o seu Porsche 2.5 ST no primeiro lugar da categoria H71, batendo Alfonso e Ildefonso Garcia, que foram segundos da categoria apesar de uma penalização com ‘drive through’, por não terem cumprido o tempo de paragem nas boxes obrigatório.

Manuel de La Torre foi terceiro na categoria H71, com o Porsche 914/6, enquanto Paulo Rompante, em Alfa Romeo Ti foi sétimo da ‘geral’ e segundo dos HGTP, depois de ter sido ameaçado pelo Lotus Seven de João mira Gomes e Nuno Afoito.

Jorge Santos e Alcides Petiz fizeram uma boa recuperação e cortaram a meta em oitavo lugar, mas já não conseguiram um pódio na sua categoria.

De Ford Cortina Lotus, Sousa Ribeiro foi o vencedor da categoria Gentlemen Driver Spirit, mesmo depois de ter sentido algumas dificuldades técnicas no carro. Ainda nesta categoria, José Carvalhosa e Piero Dal Maso foram os segundos e no terceiro lugar terminaram os valencianos, pai e filho, Roberto Garcia e Hector Segura num imaculado Alfa Romeo Sprint GT.

No importante Index de Performance, depois de vencer na primeira corrida, Luis Sousa Ribeiro confirmou novamente o seu favoritismo e levou o seu Ford Cortina Lotus e novo à vitória, vencendo assim a mais importante competição do Iberian Historic Endurance.

A próxima prova do Iberian Historic Endurance disputa-se a 23 e 24 de Maio, em Jarama.