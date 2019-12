Motores Anunciado calendário do Iberian Historic Endurance Por

Já é conhecido o calendário provisório do Iberian Historic Endurance de 2020, que estará dividido em três partes distintas.

Assim a competição da Race Ready tem marcado para 1 de março um fim de semana de testes e as duas primeiras corridas da temporada no regresso à cidade espanhola de Valência e ao evento Racing Legends, que conta com uma concentração de mais de 900 carros, motos e mesmo camiões clássicos.

Depois desta primeira parte denominada Inverno, que termina com a segunda edução do ‘Exclusive Testing’ – dois dias de testes exclusivamente para automóveis clássicos – segue-se a segunda parte, chamada de Primavera, que se inicia com o Jarama Classic. Este ano tem como novidade a realização de duas corridas seguidas.

O Grand Prix de Paux é um circuito que nas quatro edições em que o Iberian Historic Endurance o visitou esgotou sempre as grelhas de partida. Evento ao que se seguem as 3 Horas de Spa, colocadas no final de jungo, que tem conseguido nas últimas três edições receber mais de 80 equipas de 20 países diferentes.

A terceira e última parte é chamada de Outono, que arranca com o Estoril Classic. Um caso de sucesso entre as equipas e público, quanto mais não fosse pela presença de corridas com a Fórmula 1 histórica, sendo a novidade as provas da Peter Auto.

O calendário prossegue em Espanha em Jerez de La Frontera, novamente com F1 clássicos num evento internacional, que antecede os 250 Km do Estoril a 20 e 21 de novembro.

Entretanto a organização apresentou novidades a nível técnico. Há oito anos que as especificações técnicas dos

Porsche 911 3.0 e Ford Escort RS1600 foram limitadas para equilibrar prestações com os restantes carros. Agora em 2020, de forma reequilibrar as prestações e tornar os andamentos mais similares. Estes modelos serão adicionalmente penalizados com mais peso e limitação ao nível dos pneus.

O Iberian Historic Endurance continuará a apostar no BRM Index de Performance, que apoia os carros mais antigos, com menor cilindrada. Em 2019 carros tão variados como um Austin Healey Sebring, Mini Cooper S, Ford Anglia, Ford Cortina Lotus e Porsche 356.

Também a “Gentlemen Driver Spirit” categoria para Turismos até 2000cc até 1965 e carros até 1300 continuará a crescer com mais um Ford Cortina Lotus, um BMW 1800 TI e dois Alfa Romeo Giulia a juntarem-se ao grupo de carros participante. Em 2019, foram 9 a média de carros desta categoria que participaram e em 2020 com estes novos carros esperamos ainda subir este número.