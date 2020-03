Motores Pódio positivo para Jorge Santos e Alcides Petiz em Valência Por

Jorge Santos e Alcides Petiz alcançaram um importante pódio no fim de semana de abertura do Iberian Historic Endurance, que teve lugar em Valência.

No Circuito Ricardo Tormo a dupla do Alfa Romeo GTAm alcançou uma brilhante terceira posição na categoria H 71. Um resultado que reflete o empenho posto pela equipa ao longo do fim de semana.

“Na primeira corrida andamos muito bem. Conseguimos uma volta de avanço em relação aos nossos adversários da categoria H 71”, conta Jorge Santos.

Em pista as coisas não foram tão pacíficas, como sublinha: “Acabamos por sofrer um toque por parte de um adversário – por sinal quarto classificado –, que ao ser ultrapassado nos deu um toque. Mas conseguimos ir ao pódio, na terceira posição na H71 e nono da classificação geral”.

Já na segunda corrida as coisas foram bem diferentes para Jorge Santos e Alcides Petiz. “Na volta de lançamento fomos alertados por um adversário de que a roda traseira esquerda estava empenada. E assim fomos logo às boxes, onde a equipa RP Motorsport resolveu-nos o problema”, explicou Jorge Santos.

O piloto do Alfa Romeo conta que a partir desse percalço a prova ficou condicionada: “Acabamos por partir das boxes na ultima posição, e a partir dai foi encetar uma fabulosa recuperação, que nos levou até ao quarto lugar da categoria H 71, e um oitavo lugar na classificação geral. Por isso o fim de semana foi positivo, vamos agora prepara para a próxima prova “.