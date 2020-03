Motores Carlos Barbot imparável na ‘abertura’ do Historic Endurance em Valencia Por

Carlos Barbot e o seu inconfundívek Merlyn MKIV impuseram-se na primeira prova do fim de semana do Iberian Historic Endurance em Valência.

No Circuito Ricardo Tormo o piloto de Vila Nova de Gaia começou a mostrar a sua intenção na qualificação para a corrida 1 ao garantir a ‘pole-position’, e depois confirmou a sua supremacia na corrida.

Quando se acenderam os semáforos o Merlyn MKIV ‘saltou’ para o comando, numa partida onde o segundo mais rápido dos treinos – o Ford Escort RS de Miguel Ferrerira e Francisco Carvalho, que agora subiu à categoria H76 – não compareceu devido a um problema de transmissão.

Assim quem assumiu o segundo posto foi o espanhol Eduardo Davila, em Porsche 911 3.0 RS, carro idêntico a Pedro Bastos Rezende, que se colocou na posição imediata, seguido pelo Porsche 911 2.5 ST da dupla espanhola Gutierrez/Fuster.

Barbot manteve-se no comando, mas Bastos Rezende, o primeiro dos H76, conseguiu chegar ao segundo posto e pressionar o líder, que mantiveram as duas primeiras posições mesmo depois das paragens nas boxes para a troca de pilotos.

Mais atrás Eduardo Davila manteve o seu Porsche no terceiro posto após os ‘pit-stop’, diante de Bruno Duarte e Filipe Jesus, enquanto um pouco atrás sugriam Gutierrez/Fuster, primeiro da categoria H71, em luta com Florent Cazalot, no seu Lotus Seven.

Carlos Brízido já tinha recuperado para a sétima posição e era quarto dos H76, seguindo na frente de uma animada disputa a três, entre Paulo Rompante (Alfa Romeo Tide), Luís Sousa (Ford Cortina Lotus) e o espanhol Manuel de La Torre (Porsche 914/6), na discussão também da liderança H71.

A avaria do Ford Escort de Manuel Ferrão e Luís Moutinho levou à entrada em pista do ‘safety car’ a 18 minutos do fim, sendo que na saída das boxes foi o Porsche 911 de Bastos Rezende a surgir na gente, relegando Carlos Barbot para segundo, mas apesar do Merlyn MKIV estar ‘mergulhado’ no pelotão e se atrasar no reatamento da prova dez minutos bastaram para que alcançasse o Porsche do então líder e recuperasse de forma definitiva o comando.

Bastos Rezende teve de se contentar com o segundo posto absoluto vencendo a categoria H76. O pódio da ‘geral’ deveria ser completado Eduardo Davila, que no Porsche 3.0 RS seria segundo da categoria caso não tivesse sofrido uma penalização por ultrapassagem em situação de ‘safety car’. Assim foi Florenz Cazalot quem terminou no terceiro lugar absoluto e foi segundo nos HGTP.

Do ‘castigo’ a Davila beneficiaram também Bruno Duarte e Filipe Jesus, quartos da ‘geral’ e segundos dos H76, com os espanhóis Gutierrez e Fuster a vencerem os H71 com o Porsche 2.5 ST, à frente de Carlos Brízido, em Porsche 3.0 RS, que também foi penalizado por ter infringido o ‘handicap’ de paragem nas boxes.

Nuno Nunes foi oitavo aos comandos do Porsche 2.5 e segundo dos H71, com o top dez absoluto a ser completado por Alcides Petiz e Jorge Santos, no Alfa Romeo GTAm, terceiros dos H71, e Luís Sousa Ribeiro, em Ford Cortina Lotus, o primeiro da categoria Gentleman Drivers Spirit.