Motores Campeão do Mundo de Ralis sai de cena no final do próximo ano Por

Sebastien Ogier pode estar a iniciar o seu penúltimo Rali da Finlândia, já que aproveitou a prova escandinava para anunciar que se retirará do ‘Mundial’ da especialidade no final do próximo ano.

O Hexacampeão do Mundo em título, atual piloto da Citroën, fez saber hoje que tomou a decisão para iniciar uma nova fase na sua carreira depois do WRC, que implicará um envolvimento na nova Extreme E Series em 2021.

“Já disse inúmeras vezes. E as pessoas continuam a questionar-me, talvez não acreditem em mim. Nunca esteve nos meus planos continuar (no WRC) depois do próximo ano, sendo que o contrato com a Citroën sempre foi um acordo de dois anos”, afirmou Ogier.

Foi anunciado no mês passado que o piloto francês tem o papel de ‘embaixador’ da Extreme E Series, embora não se soubesse se iria competir na nova competição para carros ‘off-road’ elétricos. Algo que agora esclareceu.

“Estou muito contente por estar envolvido porque gostou da ideia do projeto e de (guiar na Extreme E) ser algo planeado para mim, mas de momento estou envolvido na sua criação. De momento não há uma clara ideia de guiar um carro dessa competição”, sublinhou Sebastien Ogier, que no próximo fim de semana centra a sua atenção para o Rali da Finlândia e para a defesa do cetro conquistado na época passada.