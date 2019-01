Benfica Bruno Lage em momento insólito com jornalista da CMTV Por

Bruno Lage não gostou da questão do jornalista da CMTV e acusou-o de estar a fazer uma pergunta ‘encomendada’, dando depois a oportunidade para que o mesmo repórter fizesse “uma pergunta sua”.

O profissional da CMTV questionou se, dado o “destaque” de Seferovic e João Félix na frente de ataque do Benfica, Jonas terá lugar no onze caso recupere a tempo do dérbi com o Sporting, agendado para domingo.

Depois de ignorar a pergunta, Bruno Lage voltou atrás e instou o jornalista a “tirar isso do ouvido”, referindo-se ao auricular, e fazer “uma pergunta sua”.

“Sobre futebol”, acrescentou o técnico do Benfica.

“Eu acho que essa pergunta não é sua”, justificou: “Se quiser fazer uma pergunta de futebol, faça agora. Sua, a pergunta é sua”.

Sem resposta, Lage salientou a “oportunidade” que deu para que o jornalista fizesse “uma pergunta sua”.