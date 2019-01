Wall Street fecha sem rumo na expetativa da divulgação das contas da Apple

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em ordem dispersa, depois de uma sessão marcada por resultados mitigados de empresas cotadas e com os investidores na expetativa da divulgação das contas da Apple.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,21 por cento, para os 24.579,96 pontos.

Ao contrário, os outros índices recuaram. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,81 por cento, para as 7.028,29 unidades, e o alargado S&P500 recuou 0,15 por cento, para as 2.640,01.

“Aproximamo-nos do ponto culminante da época de resultados das empresas e as que os divulgaram [hoje] deram conta de números muito mitigados”, observou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

No ranking das sociedades com mais valorizações destacaram-se a fabricante de impressoras Xerox (11,40 por cento), a de eletrodomésticos Whirlpool (9,67 por cento) e a farmacêutica Pfizer (3,14 por cento).

Ao contrário, o produtor de botox Allergan, que perdeu 8,55 por cento, e a Harley-Davidson, que desvalorizou 5,05 por cento, estiveram entre os principais perdedores do dia.

Os investidores também exibiram algum “nervosismo”, na opinião de Cardillo, antes da muito aguardada publicação dos resultados da Apple.

A marca da maçã apanhou todos de surpresa no início do mês, ao divulgar um aviso, facto raríssimo, de que o seu volume de negócios e as suas vendas de iPhone tinham sido piores do que previsto no último trimestre de 2018, que corresponde ao primeiro do seu exercício anual.

O subíndice do S&P500, que junta os valores do setor tecnológico, recuou 1,01 por cento.

A sessão foi também marcada pelo início de uma reunião de dois dias do comité de política monetária do banco central norte-americano, no final da qual não se espera qualquer alteração nas taxas de juro.