Desporto Bruno Henrique ri ao ver notícia da TVI24 sobre transferência para o Benfica Por

Uma notícia da TVI24, no programa Mais Transferências, garantia que Bruno Henrique, avançado do Flamengo, pretendia “jogar no Benfica”. Um dirigente do clube brasileiro comentou com ironia e o jogador riu…

“Vamos olhar também para Bruno Henrique, avançado do Flamengo, que já terá decidido o seu futuro e o que quer para o seu futuro. E o que ele quer é, efetivamente, jogar no Benfica”, afirmou Rui Pedro Braz, apresentando a notícia como “um dos destaques do dia”.

A frase, proferida num programa de transferências da TVI24, foi partilhada numa conta do Twitter que se dedica a movimentações de mercado. Uma página que Marcos Braz, homem forte do futebol do Flamengo, acompanha.

E depois de ver o excerto do programa, o dirigente reagiu àquela informação, com ironia. “Estou a assistir…”, escreveu.

O avançado Bruno Henrique, visado no rumor de mercado, entrou em diálogo com o dirigente do Flamengo, aproveitando para desmentir essa informação.

“A imprensa a ser imprensa… Presidente, avisa-os que é gelo no sangue”, criticou, em dois tweets.

Certo é que este episódio que ocorreu nas redes sociais acabou por ter grande destaque na imprensa brasileira, como o Lance.

Desde a confirmação de Jorge Jesus no Benfica, alguns jogadores do Flamengo têm sido dados como potenciais reforços do clube da Luz, sendo que alguns nomes vão caindo dessa lista.

Além do avançado de 29 anos, também o médio Gerson foi dado como provável reforço, ainda que os dois jogadores apresentem cláusulas de rescisão proibitivas.

Recorde-se que o internacional brasileiro Bruno Henrique, peça-chave no Flamengo de Jorge Jesus, renovou contrato até 2023.

O jogador chegou ao clube na última época, proveniente do Santos, e com Jorge Jesus teve a sua melhor época de sempre, com 35 golos nos 62 jogos disputados, bem como a conquista do campeonato e da Taça dos Libertadores.

Hahahaha imprensa sendo imprensa 🤢 — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) 29 de julho de 2020

To assistindo. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) 29 de julho de 2020

Tamujunto, até por aqui ! — MarcosBraz (@marcosbrazrio) 29 de julho de 2020

Aí presida avisa eles que é 🧊 no 🩸 — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) 29 de julho de 2020