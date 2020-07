Nas Notícias “Tauromaquia volta a ser exceção, como se fosse um bem essencial”, critica plataforma Por

A Plataforma Basta de Touradas classificou como “escandaloso” que o Governo tenha dado aval para a realização de touradas com a presença de público nas bancadas, no mesmo dia em que mais de 3000 pessoas vão assistir a uma tourada no Campo Pequeno, em Lisboa.

“Apesar da região de Lisboa ser a mais afetada pela pandemia de covid-19, o Governo autorizou a realização de touradas na praça de touros do Campo Pequeno com metade da sua capacidade. Significa que poderão juntar-se hoje à noite, no Campo Pequeno, mais de 3000 pessoas para assistir ao regresso da atividade tauromáquica”, denunciou a plataforma, em comunicado.

É algo que “os portugueses não podem compreender nem aceitar”, pois, para além da atividade cultural estar “praticamente parada” em Portugal, “nenhum outro setor pode aglomerar um número tão elevado de espectadores”.

E é lembrado o exemplo do futebol, com os jogos a serem realizados à porta fechada.

“Qual é o critério do Governo? Será que a violência e a crueldade contra os animais é assim tão fundamental para o país?”, questionou a plataforma.

“Mais uma vez, a tauromaquia é uma exceção, como se de um bem essencial se tratasse. Repudiamos esta decisão do Governo e esperamos que esta concentração massiva de pessoas não tenha graves consequências para o nosso país”, reforçou ainda o movimento.

Ainda de acordo com o comunicado, “já foram enviados mais de 1500 emails de repúdio ao empresário Álvaro Covões”, responsável pela gestão do espaço, “pela decisão de manter as touradas no Campo Pequeno”.