Insólito Ex-padre do Funchal procurado pela justiça quer entregar-se mas não o recebem Por

Um antigo padre do Funchal, na Madeira, tem sobre si um conjunto de suspeitas relativamente a alegadas práticas tidas no passado com menores. Procurado até internacionalmente, o ex-padre apresentou-se perante a justiça para se entregar, mas não foi recebido.

Conta o Observador e a SIC, que Anastácio Alves, um ex-padre do Funchal, está sob a suspeita de vários casos de abuso sobre crianças e adolescentes.

Porém, ao querer-se entregar perante a Procuradoria-Geral da República, o homem, cujo paradeiro era desconhecido, não o conseguiu fazer, já que ninguém o recebeu.

“Fica difícil colaborar com a justiça”, reage Miguel Santos Pereira, advogado, ouvido pela agência Lusa, lamentando esta situação.

“Todos nós batemos com a mão no peito — o MP, a Igreja, todos – e quando, afinal, queremos efetivar as coisas, parece que ninguém sabe o que anda a fazer. Isto é triste”, reconheceu o advogado.

Por conseguinte, Miguel Santos Pereira diz que este caso é um reflexo daquilo que Portugal é. “Reflete o que é o país em termos de burocracia”, destacou o advogado de profissão, realçando que o ex-padre viveu no último ano em Portugal.

E fê-lo “de forma tranquila”, acrescentou Santos Pereira, citado pelo Jornal de Notícias, que refere que contactou a Procuradoria-Geral da República sobre este caso mas não obteve resposta.

O ex-padre deixou a Diocese do Funchal em 2018, tendo sido afastado pelo Vaticano de todas as funções em 2021.