Desporto Jogo Nacional-Sporting adiado para amanhã

O jogo entre Nacional e Sporting, para a 13.ª jornada da I Liga e que tinha início previsto para as 18h30 de hoje, foi adiado para as 18h00 de amanhã.

Após ter retardado o início do encontro, devido ao forte vento que assola a Madeira, Manuel Mota regressou ao relvado para um novo teste.

O árbitro não demorou a concluir que não estavam reunidas as condições para a realização do encontro, informando Nacional e Sporting de que o jogo teria de ser adiado.

Os sinais de Manuel Mota foram bem visíveis na transmissão pela Sport TV.

Pouco depois, a Liga informou que a partida foi reagendada para as 18h00 de amanhã.

Devido à depressão Filomena, a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vigora entre as 18:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

A Madeira está sob aviso laranja devido à previsão de vento de norte/nordeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.