Brendon Hartley vai dar prioridade ao ‘Mundial’ de Resistência sobre a Fórmula E

Apesar de ter sido confirmado como piloto da Geox Dragon na próxima temporada (2019/2020) de Fórmula E, Brendon Hartley disse que vai dar prioridade ao seu programa no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) com a Toyota.

O neozelandês foi o escolhido para substituir Fernando Alonso na equipa que dominou e venceu o WEC na época 2018/2019, e essa vai ser a frente que vai privilegiar, apesar de dividir o Toyota TS050 Hybrid com Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, que vão defender o cetro conquistado em Le Mans.

Confirmando esta realidade está o facto de Hartley falhar as provas de Fórmula E que coincidam com as do Campeonato do Mundo de Resistência. O que já não será o caso da corrida de da competição de monolugares elétricos ptrevista para março em Sanya (China), que foi avançada uma semana para não coincidir com as 1000 Milhas de Sebring (Estados Unidos).

No entanto no caso das 8 Horas do Bahrain caso se confirme a outra prova de Fórmula E a ser anunciada para dezembro, o que será esclarecido nas próximas semanas.