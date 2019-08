Produção automóvel cai 1,7% julho mas sobe 16,2% no acumulado do ano

A produção automóvel no mercado português caiu 1,7 por cento em julho, face a igual mês de 2018, para 27.319 automóveis, mas subiu 16,2 por cento no acumulado do ano, divulgou hoje a ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

No mês passado foram produzidos em Portugal 27.319 veículos automóveis, “o que representou um decréscimo de 1,7 por cento face ao mês homólogo de 2018”, refere a ACAP em comunicado.

Nos primeiros sete meses do ano, saíram das fábricas instaladas em Portugal 211.391 veículos, um aumento de 16,2 por cento face a igual período de 2018.

A produção de veículos ligeiros de passageiros recuou 4,2 por cento em julho para 20.969 unidades e a de veículos pesados diminuiu 23,7 por cento para 450, de acordo com os dados divulgados pela ACAP.

Já a produção de comerciais ligeiros aumentou 10,8 por cento para 5.900 unidades em julho.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, refere a ACAP, no comunicado.

“A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 97,5 por cento – com a Alemanha (24,6 por cento), França (14,9 por cento), Itália (14,9 por cento) e Espanha (10,9 por cento) no topo do ‘ranking'”, acrescenta.

Em julho, foram montados 248 veículos pesados, o que representa uma subida de 21,6 por cento.

Entre janeiro e julho, foram montados 2.143 veículos pesado, o que corresponde a mais do dobro (122,5 por cento) face aos primeiros sete meses do ano passado.

“Destes, foram exportados 92,3 por cento, tendo sido a América (87,4 por cento) o seu principal destino”, acrescenta.