Bolsonaro reassume Presidência do Brasil após intervenção cirúrgica

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, informou hoje que reassumiu as funções enquanto chefe de Estado, embora ainda esteja internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recuperando da cirurgia a que foi submetido na segunda-feira.

“Reassumo as funções da Presidência da República. Entre exercícios e fisioterapia, os trabalhos que já vinham sendo tocados pela nossa equipe seguem com afinco. O apoio que estou recebendo será fundamental para minha total recuperação”, escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter.

Após retirar uma bolsa de colostomia que usava desde que foi esfaqueado em setembro do ano passado, durante um comício de sua campanha eleitoral, o quadro clínico de Bolsonaro está agora “estável” e sem “sangramento ou outras complicações”, de acordo com o mais recente boletim médico divulgado pelo hospital.

O vice-Presidente do Brasil, Hamilton Mourão, manteve a Presidência por 48 horas, depois do início da cirurgia realizada na última segunda-feira, que durou mais de sete horas.

Bolsonaro deve receber hoje os seus ministros no hospital e permanecerá em recuperação por “até 10 dias”, segundo o porta-voz do Governo brasileiro, Otávio do Rêgo Barros, que acrescentou que “toda uma estrutura foi instalada em São Paulo para garantir um Governo eficaz”.

O porta-voz acrescentou que uma vez que essas visitas sejam autorizadas pelos médicos, não serão organizadas “muitas reuniões para evitar o cansaço”.

O chefe de Estado brasileiro foi gravemente ferido após um ataque durante um ato de campanha eleitoral no dia 06 de setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.