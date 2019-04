Bolsa de Wall Street negoceia em baixa no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, no mesmo dia em que o Presidente chinês prometeu que vai aumentar as exportações do país em “larga escala”.

Às 15:02 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones cedia 0,19 por cento para 26.415,63 pontos e o Nasdaq caia 0,69 por cento para 8.060,91 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.922,47 pontos, menos 0,13 por cento.

O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu hoje que a China vai aumentar em “larga escala” a importação de bens e serviços, numa altura em que Estados Unidos e Europa exigem acesso recíproco ao mercado.

“A China reduzirá ainda mais as suas taxas alfandegárias”, afirmou Xi no discurso inaugural do Segundo Fórum “Uma Faixa, Uma Rota” que decorre em Pequim e que conta com a participação do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A ascensão ao poder de Donald Trump nos EUA ditou o início de uma guerra comercial, com os dois países a aumentarem as taxas alfandegárias sobre centenas de milhões de dólares de produtos de cada um.

Para além de exigir uma balança comercial mais equilibrada, Trump quer que a China ponha fim a subsídios estatais para certas indústrias estratégicas, à medida que a liderança chinesa tenta transformar as firmas do país em importantes atores em atividades de alto valor agregado, como inteligência artificial ou robótica, ameaçando o domínio norte-americano nestas áreas.