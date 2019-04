Treinador do Sporting diz que aprendeu com os erros da derrota em Guimarães

O treinador do Sporting afirmou hoje que aprendeu com a derrota na visita ao Vitória de Guimarães (1-0) e mostrou-se confiante para a receção aos vimaranenses, no sábado, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

“Aprendemos com os erros no jogo da primeira volta com o Vitória de Guimarães (derrota por 1-0). Antes de perdermos em Guimarães tínhamos ganhado sete jogos e quebrámos esse ciclo. Há sempre lições a tirar quando perdemos”, disse Marcel Keizer.

Na antevisão ao jogo com os minhotos, marcado para sábado, às 18:00, o técnico holandês assinalou melhorias na equipa ‘leonina’.

“Penso que, neste momento, estamos melhores na posse de bola, em termos defensivos. Estamos mais organizados e temos utilizado outros jogadores. Penso que a equipa melhorou desde esse jogo com o Guimarães”, acrescentou.

O treinador do Sporting confirmou também o regresso de Wendel aos convocados e a ausência do avançado Bas Dost, ainda a recuperar de uma lesão, e que, por isso, não integra a lista de convocados para o jogo.

Confrontado com a possibilidade de perder jogadores importantes como Bas Dost e Bruno Fernandes no final da época, Keizer reconheceu a sua preocupação, preferindo que o Sporting mantenha os melhores jogadores, porque seria o melhor para si e para o clube.

“Não tenho medo disso. Como disse, espero que todos os jogadores fiquem. É o melhor para o treinador e para o clube. Mas, no futebol, acontecem mudanças no verão. Isso pode acontecer e temos de começar tudo de novo. Não é uma coisa que aconteça apenas no Sporting, acontece em todos os clubes. Não é um problema, mas espero que todos os jogadores fiquem no clube”, explicou.

Keizer admitiu que os objetivos que restam ao clube passam por juntar a Taça de Portugal à Taça da Liga, conquistada em janeiro, e terminar o campeonato no terceiro lugar.

“Estamos satisfeitos com a conquista da Taça da Liga e queremos, pelo menos, alcançar o terceiro lugar no campeonato. Quanto à Taça de Portugal, claro que também a queremos conquistar, mas isso é só daqui a um mês, por isso vamos ter de esperar”, frisou.

O Sporting, terceiro classificado com 67 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sexto com 45, no sábado, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro da 31.ª jornada da I Liga que vai ser arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.