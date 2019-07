Bolsa de Nova Iorque em alta com novos desenvolvimentos na guerra comercial com China

A bolsa em Nova Iorque está hoje a negociar em alta, impulsionada pela decisão dos Estados Unidos em travar a imposição de novas tarifas à China e permitir que as empresas norte-americanas vendam produtos à tecnológica chinesa Huawei.

Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 1 por cento para 26.866,48 pontos, enquanto o Standard & Poor’s avançava 1,5 por cento para 2.975,68 pontos.

O tecnológico Nasdaq, por sua vez, recuperava 1,6 por cento para 8.134,73 pontos.

No dia em que a praça de Hong Kong está encerrada, a bolsa de Nova Iorque “está a reagir positivamente”, segundo os analistas consultados pela agência financeira Bloomberg, com as ações dos fabricantes de chips e semicondutores a valorizarem-se, movimento que acontece também nas congéneres europeias.

O ouro, que constitui um ativo de refúgio, estava a recuar 1 por cento, o petróleo do Texas subia para se cotar a 60 dólares e o euro desvalorizava-se com os investidores a apostarem na divisa norte-americana.

Da reunião ministerial da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se está a realizar em Viena, poderão ainda sair sinais sobre a evolução da produção e do preço do petróleo.

Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,28 por cento para 26.599,96 pontos, depois de ter atingido 26.828,39 pontos em 03 de outubro de 2018, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,48 por cento para 8.006,24 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 8.164,00 pontos, verificado em 06 de maio.

O índice Standard & Poor´s, por sua vez, fechou a subir 0,58 por cento para 2.941,76 pontos.