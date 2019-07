Fórmula 1 Primeiro ponto tira “peso de cima dos ombros” a Antonio Giovinazzi Por

Ao terminar no 10º lugar o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, atrás do seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi sentiu-se aliviado da pressão que sentia no seio da Alfa Romeo.

O desempenho do piloto italiano tem contrastado com o conseguido por ‘Ice Man’, e isso era sentido pelo transalpino, apesar das palavras de conforto que o ‘patrão’ da equipa, Fréderic Vasseur ia proferindo ao longo da temporada.

Agora, com a obtenção do seu primeiro ponto da temporada, depois de uma qualificação onde ambos os pilotos da Alfa Romeo chegaram à terceira fase, Giovinazzi sente-se aliviado. E cumpriu mesmo uma promessa de cortar uma mecha do seu cabelo feita a Vasseur após a primeira prova onde conseguisse pontuar.

“É uma sensação genial e um enorme peso que me sai de cima dos ombros. Penso que é o máximo que podíamos fazer, e estamos radiantes pelo facto de ambos os carros terem terminado no top dez”, reage o piloto italiano.

Antonio Giovinazzi chama a atenção para o desempenho ao longo do fim de semana e para o facto de ter dado tudo durante a prova: “Tivemos uma qualificação muito positiva. A corrida foi muito difícil. Perez esteve atrás de mim durante quase todo tempo e a pressão foi imensa, mas queria mesmo este ponto. Sinto que muito do trabalho foi recompensado, mas temos de continuar a trabalhar para evoluir. Deste França que demos um passo na direção certa e temos que manter-nos assim”.

Este resultado na Áustria permitiu à Alfa Romeo ultrapassar a Racing Point no campeonato de construtores, onde está a dez pontos da Renault, pelo que a satisgação no seio da equipa de Hinwill é imensa.