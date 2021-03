Mundo Biólogo acusa Trump de “matar” investigação à origem da covid-19 em laboratório Por

Bret Weinstein, biólogo especializado em morcegos e em biologia evolutiva, responsabilizou Donald Trump, antigo Presidente dos EUA, por “envenenar” a investigação à suspeita de que a pandemia da covid-19 terá começado com uma fuga acidental num laboratório de virologia de Wuhan.

Explicando que o comportamento do SARS-CoV-2 justifica em pleno essa teoria, Weinstein sustentou que a forma como Trump acusou publicamente a China tornou impraticável uma verdadeira investigação à origem do vírus.

“Por razões difíceis de explicar, há quem, especialmente nos Estados Unidos, mas na realidade no Ocidente inteiro, visse tudo o que Donald Trump dissesse como falso à partida. E isso é, obviamente, absurdo, e dá-lhe demasiado poder, o poder de matar uma ideia simplesmente por a dizer”, explicou.

Perante a gravidade e o tom das declarações do então Presidente dos EUA, as autoridades chinesas ficaram condicionadas à defesa da versão de que o vírus teve origem natural.

“Se a pandemia foi desencadeada por uma fuga laboratorial, parece evidente que se tratou de um erro honesto, um erro grave, mas que resultou de pessoas honradas a tentarem fazer um trabalho que acreditavam ser necessário”, acrescentou.

Em entrevista à Lusa, o biólogo salientou que “o vírus comportou-se de uma forma inesperada desde o princípio”, mostrando-se altamente transmissível entre indivíduos e capaz de descobrir modos de infetar vários tecidos diferentes nos seres humanos, “mesmo aqueles que não contribuem para a sua capacidade de se transmitir entre portadores”.

“Eu não afirmo que isto começou no laboratório de Wuhan. Nós não sabemos. No entanto, o que afirmo é que o que sabemos até agora é completamente consistente com essa possibilidade e não com qualquer outra”, insistiu.

“O facto de este vírus, desde que apareceu, causar uma doença grave e ser incrivelmente sofisticado na sua capacidade de saltar de pessoa para pessoa é notável e significa que não tivemos um período em que nos poderíamos ter adiantado ao vírus, algo que seria expectável se olharmos para outras pandemias” de origem animal.

“É possível que haja alguma história na qual o vírus emergiu inicialmente da natureza e que depois evoluiu e aprendeu esses ‘truques’ antes de chegar a Wuhan. Mas, após um ano a procurá-la, ninguém encontrou provas de que isso tenha acontecido, o que em si é muito invulgar”, concluiu.