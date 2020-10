Economia Bilionários ficaram ainda mais ricos durante a pandemia Por

Os mais ricos do mundo aumentaram as fortunas em 27,5 por cento entre os meses de abril e julho, enquanto a esmagadora maioria das pessoas começava a sentir os efeitos da pandemia de covid-19.

De acordo com um estudo do banco UBS e da consultora PwC, as maiores fortunas cresceram 8,6 biliões de euros durante esse período.

Foi também registado um aumento no número de bilionários, atingindo o recorde de 2189, mais 31 do que em 2017.

O efeito foi especialmente sentido pelos multimilionários com fortunas nas áreas de tecnologia e saúde, impulsionadas por medidas de resposta à pandemia como teletrabalho, aulas à distância e investigação numa vacina e em tratamentos para a covid-19.

No caso dos ‘bilionários tecnológicos’, o crescimento da fortuna registou uma média de 43 por cento entre 2018 e os primeiros sete meses de 2020.

Uma subida ainda maior ocorreu com as fortunas na área da saúde, que aumentaram 50 por cento.

O relatório refere também que, perante o aumento das fortunas, muitos bilionários fizeram doações, em particular para a luta contra o vírus da covid-19.

Foram identificados no estudo 209 bilionários que, entre março e junho, doaram 7200 milhões de dólares, cerca de 6100 milhões de euros.

“Reagiram rapidamente, de uma forma semelhante à ajuda humanitária em desastres, fornecendo subsídios para permitir que os donatários decidam a melhor forma de usar os fundos”, destacou o estudo.