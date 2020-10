Nas Notícias “É tudo tão tenebroso”, diz Bárbara Guimarães sobre acusações de Carrilho Por

A apresentadora Bárbara Guimarães explicou ontem, numa entrevista a Júlia Pinheiro, o motivo pelo qual é raro pronunciar-se publicamente sobre os litígios com o ex-marido, Manuel Maria Carrilho.

Em dia de aniversário da SIC, que ontem festejou o 28.º aniversário, Bárbara Guimarães voltou a mostrar um lado mais pessoal, falando novamente sobre a luta contra o cancro e os processos que correm na justiça envolvendo Carrilho.

Desafiada a explicar o silêncio que mantém quando é alvo de acusações públicas por parte do ex-marido, a apresentadora explicou que o quadro é “tenebroso”.

“Porque é tudo tão tenebroso, é a minha forma de ter dignidade”, respondeu.

Ainda assim, Bárbara Guimarães associou o cancro na mama, diagnosticado há dois anos, ao processo de divórcio.

“Acho que não é por acaso que o corpo, sete anos depois, diz: ‘Olha, temos aqui um assunto para resolver porque o corpo já não aguenta’”, sustentou.

Um divórcio cujas consequências, associadas à luta contra o tumor, ditaram “um verão um bocado complicado” para a estrela da SIC.

“Não foi fácil, tive de ultimar algumas questões sobre o fim de um processo que determinou os últimos dois anos e sinto-me com essa leveza a enfrentar, querer tanto viver, e aproveitar… com mais energia, com vontade de fazer coisas, de continuar e seguir em frente”, afirmou Bárbara Guimarães.

“Eu acho que nunca fiz grandes escolhas amorosas, nunca fui muito assertiva nesse caminho. Mas sabes? Tenho sempre esperança”, concluiu a apresentadora.