Motociclismo Bernardo Megre vence TT1 em Góis Por

Bernardo Megre fechou da melhor forma a sua participação no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, ao vencer a classe TT1 e ser terceiro ‘à geral’ no 25º Raid TT Paraíso de Góis.

Na prova que percorreu os concelhos de Góis e Arganil o piloto da Yamaha Fino Motor Racing esteve em excelente plano, alcançando quase todos os seus objetivos e logrando o seu primeiro pódio absoluto da temporada.

O evento do Góis Moto Clube foi um desafio que Megre apreciou, referindo no final: “O Raid de Góis foi uma prova muito interessante. As especiais eram muito divertidas e bem marcadas e, neste sentido, a organização está de parabéns. Finalizei a corrida com um terceiro lugar na geral e primeiro da classe TT1. Não foi suficiente para ser campeão, mas foi um ano de aprendizagem e muita diversão”.

“Quero ainda felicitar o Martim Ventura pela conquista do título (TT1). Agradeço a todos os meus patrocinadores, família e amigos pelo apoio que me deram ao longo de toda a época”, acrescentou Bernardo Megre.

A equipa de Frederico Fino surgiu em Góis reduzida a apenas a um piloto, já que o tetra Campeão Nacional António Maio esteve em França no porto de Le Havre a embarcar a sua moto para o Perú juntamente com a enorme caravana do Rali Dakar 2019, que tem lugar no próximo mês de janeiro.