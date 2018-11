Motociclismo Bernardo Megre em luta pelo título TT1 Por

Bernardo Megre será o centro das atenções no seio da equipa Yamaha Motor Fino Racing no 25º Raid TT Paraíso de Góis, que se disputa este fim de semana nos conselhos de Góis e Arganil.

Já campeão, cetro alcançado na prova anterior, em Portalegre, António Maio está ausente desta derradeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, de modo a concentrar-se na preparação para a sua participação no Rali Dakar 2019.

Bernardo Megre, que cumpre a sua primeira temporada completa na disciplina, vai tentar garantir o título TT1, categoria que lidera com mais um ponto que o seu mais direto adversário, sendo que terá de prescindir do pior resultado já que terminou todas as seis provas até agora disputadas.

O piloto da Yamaha Fino Motor Racing parte muito motivado para esta derradeira jornada do CNTT: “Em Góis o meu foco é fazer uma boa corrida e se possível vencer. Sei que não vai ser uma tarefa fácil alcançar o título da minha classe, mas tudo é possível e por isso vou dar o meu melhor para atingir os meus objetivos”.

ara Frederico Fino, Team Manager da Yamaha Fino Motor Racing, o objetivo da equipa neste Raid de Góis é apoiar o jovem piloto para que este chegue ao resultado que lhe permita alcançar as metas traçadas: “Ainda é possível conquistar o título. Nas corridas só no final é que fazemos as contas e por isso tudo é possível”.