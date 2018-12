Desporto Benfiquista irreconhecível após apedrejamento “cobarde e vergonhoso” em Gaia Por

Continua internado, em Vila Nova de Gaia, o adepto benfiquista que seguia num autocarro de regresso a Barcelos, depois de assistir ao duelo entre Benfica e Braga, no passado domingo. Nesta quarta-feira, foi divulgada uma foto que mostra o adepto deitado na cama do hospital e o Benfica volta ao assunto para falar de um ataque “bárbaro e vergonhoso”.

Bruno Simões sofreu vários traumatismos na cara, depois do autocarro da Casa do Benfica de Barcelos ter sido atacado com pedras na zona de Vila Nova de Gaia, quando regressava ao Minho, depois do jogo entre Benfica e Braga, que terminou com a vitória das águias por 6-2.

Ao Record, o pai do adepto conta que o filho foi atingido com uma pedra “maior do que um paralelo”.

O Benfica, que já tinha repudiado o assunto, volta ao tema e revela estar a “acompanhar” o quadro clínico do adepto que foi vítima de um ataque “bárbaro e vergonhoso”.

Os encarnados dizem que “é preciso atuar de forma rápida e implacável com todas as correntes de violência que semeiam o pânico no desporto” e que “não é admissível que os responsáveis por esta barbaridade continuem à solta”.

Na ‘News Benfica’, o clube da Luz salientar que se tratou de um ataque “cobarde”.

“É preciso pôr em prática todos os mecanismos ao alcance das autoridades para erradicar do Desporto os energúmenos e selvagens que planeiam e concretizam estes ataques.”

O jornal Record divulgou uma foto do adepto deitado na cama do hospital.