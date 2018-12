Wall Street negoceia em alta no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, depois de a Rússia ter considerado “muito necessária” uma reunião entre Putin e Trump em 2019.

Pelas 14:49 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,83 por cento para 21.977,35 pontos e o Nasdaq subia 1,58 por cento para 6.291,75 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.380,50 pontos, mais 1,25 por cento do que na sessão anterior.

Na terça-feira a Rússia defendeu ser “muito necessária” uma reunião, em 2019, entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e o norte-americano, Donald Trump, após o cancelamento das duas cimeiras previstas nos últimos meses.

“Considerámos e continuamos a considerar que é necessário um contacto com formato mais amplo, agenda fixa e participação de delegações de ambos os países”, disse, na altura, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Riabkov, à agência oficial RIA Novosti.

Riabkov insistiu na ideia de que uma reunião ao mais alto nível “é agora muito necessária” e perspetivou que a exigência do encontro está a aumentar com o passar dos meses.

Recentemente, o Kremlin lamentou o cancelamento da reunião prevista no âmbito da cimeira do G20, em Buenos Aires, depois de o mesmo ter acontecido várias semanas antes em Paris, durante a evocação do centenário da I Guerra Mundial.

Trump decidiu suspender a reunião no último momento, devido à retenção, em 25 de novembro, de três barcos ucranianos por guardas costeiros russos no mar Negro, de que Putin teve conhecimento quando viajava de avião rumo à capital argentina.