Benfica vence Sporting em Alvalade e é campeão da Liga feminina

O Benfica derrotou esta tarde o Sporting, por 0-3, em jogo da 14.ª e última jornada da fase de apuramento de campeão, disputado no Estádio José Alvalade, e garantiu a conquista da Liga feminina.

Nycole abriu o marcador, logo aos cinco minutos de jogo, na resposta a um cruzamento atrasado de Cloé, que apontaria o segundo, aos 83 minutos. Aos 87, Kika Nazareth fixou o resultado final, de penálti, já depois da leoa Ana Capeta ter sido expulsa (aos 85 minutos), por acumulação de amarelos.

O Benfica tinha entrado para esta 14.ª e última jornada com 36 pontos, mais dois do que o Sporting. As águias precisavam apenas de um empate na casa do rival, mas saíram do dérbi com a vitória, fechando a Liga feminina com 39 pontos.