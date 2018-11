Benfica Benfica prestes a fazer novo encaixe com Nelson Semedo Por

Uma das cláusulas do contrato de transferência de Nelson Semedo, do Benfica para o Barcelona, prevê o pagamento de cinco milhões de euros por cada 50 jogos realizados pelo lateral-direito. O jogador pode atingir essa fasquia já no domingo, na partida entre os catalães e o Villarreal.

A transferência de Nelson Semedo para o Barcelona continua a render aos cofres da Luz. No próximo domingo, poderá ser cumprida uma cláusula que implica aos catalães o pagamento de mais cinco milhões de euros.

De acordo com o comunicado enviado pela SAD encarnada à CMVM, aquando da venda do defesa, nos “valores adicionais” a pagar pelo clube espanhol, previa-se “um montante de € 5.094.955 (cinco milhões, noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco euros) por cada 50 jogos oficiais disputados pelo atleta ao serviço do Barcelona”.

Nelson Semedo cumpriu já 49 partidas: aos 13 da presente época, somam-se os 36 da temporada passada.

Não sendo um titular absoluto do Barcelona, o internacional português está muito perto desse estatuto e é uma pedra importante na estratégia de Ernesto Valverde.

A fasquia da meia centena de jogos será, desse modo, atingida.