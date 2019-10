O Benfica isolou-se hoje na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Portimonense, por 4-0, em jogo da nona jornada.

Os defesas André Almeida (17 minutos) e Ruben Dias (47) e o avançado Carlos Vinícius (63 e 65) marcaram os golos do Benfica, que se isolou na liderança, com 24 pontos, mais dois do que o FC Porto, que empatou em casa do Marítimo (1-1).

Há sete encontros sem ganhar, o Portimonense segue na 16.ª posição, primeira acima da zona de despromoção, com seis pontos.