Gastão Elias operado ao cotovelo direito “para limpar a articulação”

O tenista português Gastão Elias foi operado ao cotovelo direito, para “limpar a articulação”, e só prevê o regresso à competição no início da próxima temporada, embora conte iniciar a fisioterapia dentro de uma semana.

“Tinha corpos livres dentro da articulação, que me causavam muita dor, quando esticava o braço mais repentinamente. Fui operado basicamente para limpar a articulação”, contou o antigo top-100 mundial e atual 378.º colocado à agência Lusa.

O jogador natural da Lourinhã, de 28 anos, já havia anunciado que não jogaria mais esta época, por problemas nas costas, depois de ter estado ausente da competição de maio a junho com problemas na perna direita, e aproveitou para curar mazelas.

“Nos últimos torneios estava com dores na lombar e precisava de parar umas semanas, por isso aproveitei para tratar do cotovelo que já me incomodava há muito”, explicou.

Apesar de não ter dados concretos, Gastão Elias prevê “em uma semana começar a fazer exercícios para voltar a ganhar força” e conta “regressar à competição no início de janeiro” de 2020.

“Na primeira semana farei fisioterapia para não perder mobilidade, depois retomo os treinos. Algures em janeiro talvez comece a jogar alguns torneios Future. A ideia é ganhar alguns pontos para entrar mais tranquilamente nos torneios Challenger e organizar melhor o meu calendário”, avançou, confessando ambicionar “jogar o ano inteiro sem lesões e chegar o mais perto possível do top-100 mundial.”